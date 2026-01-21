Ziraat Bank Azerbaycan 2025'i büyümeyle tamamladı

Ziraat Bank Azerbaycan, 2025 yılını aktiflerini ve kredi portföyünü büyüterek tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın aktifleri 2025'te 2024'e göre yüzde 48,5 artışla 1 milyar 368 milyon manata (yaklaşık 804,7 milyon dolar) yükseldi.

2025'te kredi portföyü yüzde 44,8 artarak 767 milyon manata (451,2 milyon dolar) ulaşan bankanın söz konusu portföyünün 695 milyon manatı (408,8 milyon dolar) ticari kredilerden oluşurken bu alandaki büyüme oranı da yüzde 39,5 olarak kaydedildi.

Bankanın mevduat portföyü 2024'e göre yüzde 51,6 artarak 1 milyar 97 milyon manatı (yaklaşık 645,3 milyon dolar) aşarken tüzel kişilerin vadeli mevduatları da 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 51,7 artarak 178 milyon manatı (104,7 milyon dolar) geçti.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2025'te net karı ise yüzde 60,3 yükselerek 23 milyon manatı (13,5 milyon dolar) aştı.

Bankanın net faaliyet karı da son bir yılda yüzde 36,4 artışla 44 milyon manatın (25,9 milyon dolar) üzerine çıktı. Toplam sermaye ise yüzde 20,3 artarak 161 milyon manata (94,7 milyon dolar) ulaştı.

Açıklamaya göre Ziraat Bank Azerbaycan, ilerleyen dönemde de yenilikçi bankacılık çözümleri, dijital hizmetler ve müşteri odaklı yaklaşım temelinde sürdürülebilir büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

30 Aralık 2014'ten itibaren faaliyet gösteren Ziraat Bank Azerbaycan, Bakü, Gence, Sumgayıt ve Nahçıvan'da bulunan 11 şubesi ile Guba'daki 1 temsilciliğinin yanı sıra dijital platformlar üzerinden de müşterilerine hizmet veriyor.