Zincir Marketlerde Etiket Değişiklikleri Devam Ediyor

ZİNCİR marketlerde Aralık ayındaki asgari ücret görüşmeleriyle başlayan etiket güncelleme mesaileri devam ediyor. Yılbaşı sonrasında bazı ürünlerde yapılan zamlarla birlikte etiketler birçok kez değişti. TUKONFED Hukuk komisyonu üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yapılan etiket değişikliklerine dikkat çekerek, "Her bir hatalı işlem için 2024'den itibaren 3 bin 171 lira ceza tahakkuk ettiriliyor. Bu kesilen cezaların ifşa edilmesi gerekiyor" dedi.

Aralık ayında asgari ücretteki zam görüşmelerinin ardından başlayan etiket değiştirme mesaileri devam ediyor. Zincir marketlerde asgari ücretin açıklanmasıyla devam eden etiket değiştirme işleminin önüne geçilemiyor. Yılbaşının ardından bazı ürünlere tekrar zam yapan marketler, asgari ücret tüketicinin cebine girmeden etiketlerini tekrar değiştirdi. 1 aylık süre içerisinde bazı ürünlerin etiketinin 2, bazı ürünlerin ise 3 kere etiketinin değiştirildiği görüldü. Zincir marketlerindeki etiket değiştirme mesailerini değerlendiren

Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, "Bildiğiniz gibi yılbaşı öncesinde asgari ücrette beklenilen bir artış vardı. Bu artışın yüksek olacağı söylentisiyle birlikte hemen etiketlerde bir değişmeler oldu. Bu rakam açıklandıktan sonra, yılbaşı akşamı dahi birçok marketlerde gece yarılarına kadar maalesef ki etiketler değişti. Yılbaşından sonra memur maaşlarındaki söylentiyle birlikte etiketler tekrar değişti. Son olarak emeklilere yapılacak olan maaş artışıyla birlikte yeniden etiket değişimi, artık bu bir yerden sonrasında gerçekten tüketicinin ceplerinden ellerini çekmeleri gerekiyor. Zincir market dediklerimiz aslına bakarsanız binlerce şubeye sahip olan büyük işletmeler, bunlar temelinde kamu hizmeti vermekteler. Yani tüketim malları için halka, tüketiciye hizmet veriyorlar" dedi.

"STOKLARI SÜREKLİ FİYAT DEĞİŞTİREREK ARTTIRDIKLARINDA DA HAKSIZ UYGULAMALAR YAPIYORLAR"

Zincir marketler ile bu konu görüşüldüğünde, 'Yüzde 25'lik kar marjımız var, biz onu uyguluyoruz' cevabını aldıklarını söyleyen Mücahit Saraçlı, "Yüzde 25'lik kar marjı var ama bu stok değerlendirmelerinde, ellerinde ki stokları sürekli fiyat değiştirerek arttırdıklarında da haksız uygulamalar yapıyorlar. Tüketicilerin burada çok dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta var. Alacağı ürünün etiketine çok dikkatli bakacak, üzerinde ki fiyat değişim tarihi yazıyordur; eğer birkaç gün öncesinin tarihi varsa bunun fotoğrafını çekecek ve almış olduğu ürünün fişiyle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Uygulamaları merkezine de şikayet edebilirler ama internet üzerinden uğraşmak istemiyorlarsa '175 Alo Tüketici Hakları' hattına 7 gün 24 saat müracaat ederek şikayetlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"HER BİR HATALI İŞLEM İÇİN 2024'DEN İTİBAREN 3 BİN 171 LİRA CEZA TAHAKKUK ETTİRİLİYOR"

Tüketicilerin şikayet haklarını kullanmaları gerektiğini ve şikayetler ile bu sorunun daha kısa sürede azalacağını dile getiren Saraçlı, "Etiketlerin sürekli değişimiyle ilgili olarak yapılacak olan tespitler şöyle olmalı; 'İndirim' diyerek uygulanan sahte indirimler de, etiket fiyatının üzerinde ki tutarın en az 30 gün öncesinde ki rakamın altında olması gerekiyor. Bir de böyle bir aldatmacaları var. Her iki türlü uygulamalarda, tüketiciler karşılaşmış oldukları tüm olayları tespit edecekler, alo tüketici hattına bildirildiğinde Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde, il müdürlükleri bünyesinde denetmenleri var. Hiçbir ihbarı atlamadan üzerine gidiliyor ve gerekli cezaları kesiyorlar. Her bir hatalı işlem için 2024'den itibaren 3 Bin 171 lira ceza tahakkuk ettiriliyor. Tabi burada TUKONFED olarak bir talebimiz de şu; bu kesilen cezaların ifşa edilmesi gerekiyor. Hangi firmanın, hangi şirketin, hangi şubesinde neler yapılıyor, tüketicinin haberi yok" diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜNLÜK BOYKOT UYGULAMASIYLA DÜZENE GİRECEKTİR"

Ticaret Bakanlığı'nın yılbaşı itibariyle sadece 3 gün içerisinde haksız kazanç sağlayan firmalara 86 milyar lira ceza kestiğinin altını çizen Saraçlı, "Peki ama bu cezalar kime kesildi. Neye dayanarak, hangi haksız fiil işlendiğinden dolayı kesildiğinin de ifşa edilmesi halinde, tüketici de bu işletmelere, bu firmaları, bu şirketleri, bu zincir marketlere tavrını koyup; bizim önerdiğimiz birkaç günlük boykot uygulamasıyla mutlak suretle düzenlenecektir, düzene girecektir" dedi.