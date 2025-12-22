Çin'in Orta Kesimindeki Zhengzhou Havalimanının Yıllık Kargo İşlem Hacmi 1 Milyon Tonu Aştı

ZHENGZHOU, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bulunan Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, Malezya'nın Raya Havayolları tarafından işletilen bir kargo uçağının gelişiyle yıllık kargo ve posta işlem hacminde 1 milyon ton eşiğini aştı.

Pazar günü kırılan rekor, "Hava İpek Yolu" üzerinde önde gelen bir küresel hava kargo merkezi haline gelmeyi hedefleyen Zhengzhou'daki havalimanının, güçlü bir gelişme ivmesi yakaladığını gösteriyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin verilerine göre 2024 itibarıyla Çin'de Shanghai Pudong, Guangzhou Baiyun, Shenzhen Bao'an ve Beijing Başkent havalimanları olmak üzere yıllık 1 milyon tonun üzerinde kargo ve posta işlem hacmine sahip dört havalimanı bulunuyor.

Son yıllarda erişimini genişletmek için Zhengzhou-Lüksemburg hava kargo rotasını çift merkezli bir model olarak aktif olarak geliştiren Henan, bu modeli diğer ortaklarla da uygulamaya çalışıyor.

Zhengzhou havalimanını işleten Zhongyu Havacılık Grubu Başkanı Zhang Mingchao, Zhengzhou-Lüksemburg çift merkez modelini aktif olarak kopyalayacaklarını ve Malezya, Etiyopya ve Macaristan gibi ülkelerle hava lojistiği işbirliğini derinleştirerek daha fazla havayolu şirketinin daha fazla rota açmasını sağlayacaklarını söyledi.

Zhengzhou havalimanının kargo ve posta işlem hacmi, 2021 ile 2025 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 10 oranında büyüme kaydetti ve 2024 yılında 825.000 tona ulaştı.

Havalimanı an itibarıyla Zhengzhou'yu 32 ülkenin 73 kentine bağlayan 70 kargo rotasına sahip.