Haberler

Zeytinburnu'nda düzenlenen sahte altın operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonda 4.252 gram sahte altın ile altın sahteciliği için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 252 gram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, altın sahteciliğine yönelik Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş 1,5 ve 10 gramlıklardan oluşan toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 sahte altın ile 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, presleme makinası, kağıt ve plise delme makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti
Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Galatasaray-Antalyaspor maçı için çok iddialı bir tahminde bulundu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu

Görüntüler Antarktika değil Türkiye'den! Mayısta 6 metre kar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Acil ameliyata alındı
Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Taraftarın tepkisine olay cevap