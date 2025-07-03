Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Tarihi Başarı Elde Etti

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İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez, Çinli rakibi Wang Xinyu'yu 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Sönmez, 75 yıl aradan sonra grand slamlerde bu başarıyı elde eden ilk Türk tenisçi oldu.

LONDRA, 3 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, Çinli rakibi Wang Xinyu'yu 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Sönmez 75 yıl sonra grand slamlerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu, 3 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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