Zeynep Durmaz, Balkan Cup 2025'te Bronz Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Zeynep Durmaz, Balkan Cup 2025 Turnuvası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Dupnitsa şehrinde, Dünya Taekwondo Federasyonu ve Balkan Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen WT G1 / ETU E1 Ranked Event Balkan Cup 2025 turnuvasına 21 ülkeden 343 sporcu katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 3 sporcu ile katıldığı turnuvada, Zeynep Durmaz Balkan Taekwondo Cup'ta üçüncü olarak bronz madalya kazandı, Elif Özer ve Ela Esila Toygar ise beşinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milli takımdan, uluslararası turnuvalardan gelen başarı haberlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.