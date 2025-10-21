Haberler

Zeynep Durmaz, Balkan Cup 2025'te Bronz Madalya Kazandı

Zeynep Durmaz, Balkan Cup 2025'te Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Zeynep Durmaz, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Cup 2025 Turnuvası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden 3 sporcu arasında yer alan Durmaz, önemli bir başarıya imza atarak Milli Takım'a katkı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Zeynep Durmaz, Balkan Cup 2025 Turnuvası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Dupnitsa şehrinde, Dünya Taekwondo Federasyonu ve Balkan Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen WT G1 / ETU E1 Ranked Event Balkan Cup 2025 turnuvasına 21 ülkeden 343 sporcu katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 3 sporcu ile katıldığı turnuvada, Zeynep Durmaz Balkan Taekwondo Cup'ta üçüncü olarak bronz madalya kazandı, Elif Özer ve Ela Esila Toygar ise beşinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milli takımdan, uluslararası turnuvalardan gelen başarı haberlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.