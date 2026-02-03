Ak Partili Zeybekçi, TESK Başkanı Palandöken'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımızın üretimde, istihdamda ve ekonomik dengede taşıdığı hayati rolü; karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarını kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; emeğiyle kazanan, üreten ve ayakta duran esnafımızın yanında olmaya, ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle yol yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Palandöken: Sayın Zeybekçi ile esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren genel meseleleri görüştük

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Zeybekçi ile esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren genel meseleleri görüştük. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşleri için Sayın Zeybekçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.