Zelenski BM Güvenlik Konseyi'ne Konuştu
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusunda yapılan olağanüstü oturumuna video konferans aracılığıyla katıldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusunda yapılan olağanüstü oturumuna video konferans aracılığıyla katıldı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
DailyMotion.com / Güncel