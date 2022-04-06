Zelenski BM Güvenlik Konseyi'ne Konuştu - Haberler

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Zelenski BM Güvenlik Konseyi'ne Konuştu

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusunda yapılan olağanüstü oturumuna video konferans aracılığıyla katıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusunda yapılan olağanüstü oturumuna video konferans aracılığıyla katıldı.

DailyMotion.com / Güncel

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