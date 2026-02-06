Haberler

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Soruşturmasında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında, kredi kartlarından haksız harcama yapan 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. 'Octo' zararlı yazılımı kullanıldığı belirlendi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "octo" isimli zararlı yazılımı kullanarak mağdurların kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "octo" isimli zararlı yazılımı kullanan şüphelilerin, bazı mağdurların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yaptıkları ve bu yolla maddi menfaat temin ettikleri belirlendiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 14 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "yasak cihaz veya program bulundurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir illerinde 6 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği belirtilerek, bu kapsamda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç