Zara'da Roket Yarışması ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Zara'da Roket Yarışması ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Sivas'ın Zara ilçesinde, gençler için düzenlenen 'Gökyüzüne Meydan Okuyoruz' etkinliği kapsamında roket yarışması ve uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, çeşitli yarışmalarda hünerlerini sergileyerek ödüller kazandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde roket yarışması ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Zara Gençlik Merkezi tarafından İlçe Stadı'nda "Gökyüzüne Meydan Okuyoruz" adıyla düzenlenen programda, roket tasarımı, roket atma, uçurtma tasarımı, uçurtma uçurma, dark, ok atma, langırt ve denge oyunu yarışları yapıldı.

Geleneksel Türk oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde, yaptıkları tasarımlarla ilk ve ortaokul öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin aileleriyle katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan ve Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu tarafından verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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