Zambiya'da Çinko Oksit Soygunu: 7 Kişi Gözaltında

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Zambiya polisi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Singapur'a ihraç edilen 45 bin dolar değerinde çinko oksit taşıyan bir kamyonun soygununa karıştığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, araçtaki takip cihazı sayesinde gerçekleştirildi.

Zambiya polisinin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Singapur'a ihraç edilmek üzere 45 bin dolar değerinde çinko oksit sevkiyatı gerçekleştiren kamyonu soydukları suçlamasıyla 4'ü Çin vatandaşı 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, basına yaptığı açıklamada, KDC'den çıkarılıp, Tanzanya'nın Darüsselam Limanı'ndan Singapur'a nakledilmek üzere yaklaşık 45 bin dolar değerinde çinko oksit taşıyan bir kamyonun Zambiya'da soyguna uğradığını belirtti.

Hamoonga, araçtaki takip cihazı sayesinde, polisin kamyonun kaçırıldığı yeri tespit edip baskın düzenlediğini kaydederek, operasyonda 4'ü Çinli, 3'ü Zambiyalı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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