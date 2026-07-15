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Beş Çinli Şirket, Zambiya'da Güneş Enerjisi Santralleri Kuracak

Beş Çinli Şirket, Zambiya'da Güneş Enerjisi Santralleri Kuracak
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Zambiya, 156 seçim bölgesinde 2 megavatlık güneş enerjisi santralleri kurmak için beş Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyum ile sözleşme imzaladı. Proje, ülkenin elektrik üretim kapasitesini 2030'a kadar 10 bin megavata çıkarmayı hedefliyor.

LUSAKA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Zambiya, 156 seçim bölgesinin her birinde 2 megavatlık güneş enerjisi santrallerinin tasarım, tedarik ve montajı için beş Çinli şirketten oluşan bir konsorsiyum ile anlaştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Bölgesi Enerji Girişimi kapsamında yapılan ihalede sözleşmeler salı günü başkent Lusaka'da düzenlenen törenle imzalandı. Söz konusu girişim, ülkenin elektrik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 3.500 megavattan 10.000 megavata çıkarmayı hedefliyor.

Yerel Yönetim ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daimi Sekreteri Nicholas Phiri, kabinenin geçen yılın kasım ayında onayladığı programın, yapısal enerji açığını ortadan kaldırmayı ve yerel ölçekte refah yaratmayı amaçlayan ülke çapındaki yenilenebilir enerji hamlesine öncülük ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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