Zafer Partisi:  Devletin İmkanlarını Halkın Dertlerine Derman Etmek Yerine, Gösteriş ve Şatafata Harcayanlar, Bu Fotoğrafı İyi Görsün

(ANKARA) - Zafer Partisi, kamu kaynaklarının halkın sorunlarını çözmek yerine gösteriş ve şatafata harcandığını savunarak iktidara bütçe yönetimi üzerinden tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletin imkanlarını halkın dertlerine derman etmek yerine, gösteriş ve şatafata harcayanlar, bu fotoğrafı iyi görsün. Zafer Partisi iktidarında, bütçe sarayın değil, dar gelirlinin, emeklinin ve işçinin yüzünü güldürecek şekilde düzenlenecek!" denildi.

Kaynak: ANKA