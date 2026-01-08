Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kars'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kars'ta inşa edilecek 1730 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde, asil ve yedek listeler tespit edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kuraların hayırlı olmasını diledi.

TOKİ Başkanlığının son yıllarda konutların yapımındaki kalitesine dikkati çeken Polat, "Deprem bölgesinde koordinatör vali olduğumuz zaman, Hatay'ın Hassa ilçesinde yıkıntıları, binaları, o hüznü gördük ama bir mahallede hiçbir yıkıntı olmadığını gördük. Hatta binalarda çatlak bile yoktu, binaların sahibi TOKİ'nin yaptığı binalardı. Burada TOKİ Başkan Yardımcımız şahsında tüm TOKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Polat, "Artık depremin bu ülke topraklarında her gün yaşayabileceğimiz bir olgu olduğunu biliyoruz. Depremde yıkılmayan binaların olduğunu da gördük, çok şükür. Hem deprem konusunda hem konutların değişimi hem de hemşehrilerimizin ev sahibi olması için Cumhurbaşkanı'mızın emirleriyle TOKİ Başkanı'mız, bakanlığımız bu projeyi hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ise 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin haneyi kapsayan sosyal konut projeleri kampanyaları başlattıklarını anlattı.

Yüzyılın Konut Projesi'ne vurgu yapan Akbulut, şunları kaydetti:

"TOKİ olarak ürettiğimiz konutlarda bugüne kadar 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaştık. Cumhurbaşkanı'mız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurası çekilişi için bugün burada bulunmaktayız. Kampanyaya Kars ve ilçelerinden 6 bin 975 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda biraz sonra kuralar çekilecek ve burada olmayan vatandaşlarımız da canlı olarak izleyebilecek, 1730 hak sahibi belirlenecektir. Çekilecek kuraların hak sahibi olacak vatandaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

Kuraya katılan gazi eşi ve 6 çocuk annesi Hatice Yardımcıel, "Vallahi çok sevinçliyim, mutluyum, teşekkür ederim." dedi.

Bayram Özartaç ise bu projenin çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, "İnşallah hayırlı olur, biz biraz geç kaldık yetişemedik ama kura sonuçlarını takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gazi ve şehit ailelerinden talepte bulunan 16 kişinin kurasız çekimi, Vali Polat ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Kura çekilişi ile birlikte Kars merkezde 850, Akyaka'da 150, Arpaçay'da 150, Digor'da 200, Kağızman'da 180 ve Sarıkamış'ta 200 olmak üzere toplam 1730 aile noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahibi oldu.