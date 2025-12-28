500 bin sosyal konut için kura çekimleri başlıyor

Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi için ilk kura çekimini yarın Adıyaman'da gerçekleştirecek. Proje, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını hedefliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuranın yarın deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekileceğini duyurdu. Bu hafta ayrıca Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.

DEPREM BÖLGESİNDE İLK KURA YARIN ÇEKİLECEK

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman'da başlatılacak. 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak 2026'da Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

2 MİLYON KİŞİ KONUTLARA ULAŞACAK

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olacak bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün canlanması bekleniyor. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
