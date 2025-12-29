Haberler

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Giresun'daki karate liginde 32 madalya kazandı

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Giresun'daki karate liginde 32 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Mehmet Karaaslan Etabı'nda Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, 35 sporcusuyla 32 madalya elde etti. Belediye Başkanı Barış Demirci, bu başarıyı disiplinli çalışmaya ve emeğe borçlu olduklarını belirtti.

Giresun'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Mehmet Karaaslan Etabı'na katılan Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, turnuvada 32 madalya elde etti.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, yaptığı açıklamada, aldıkları başarılı sonuçlar dolayısıyla antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Demirci, Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "35 sporcumuzun 32 madalya kazanması disiplinli çalışmanın ve emeğin göstergesidir. Emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirci, Yusufeli Belediyesinin sporun ve sporcunun desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

300 bin oy kullanıldı: İşte 2025'in kelimesi
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi