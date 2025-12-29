Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Giresun'daki karate liginde 32 madalya kazandı

Giresun'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Mehmet Karaaslan Etabı'na katılan Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, turnuvada 32 madalya elde etti.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, yaptığı açıklamada, aldıkları başarılı sonuçlar dolayısıyla antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Demirci, Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "35 sporcumuzun 32 madalya kazanması disiplinli çalışmanın ve emeğin göstergesidir. Emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirci, Yusufeli Belediyesinin sporun ve sporcunun desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.