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Yurt Et Amasyasporlu Futbolculardan Öğrencilere Doğum Günü Sürprizi

Yurt Et Amasyasporlu Futbolculardan Öğrencilere Doğum Günü Sürprizi
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Nesine 3. Lig ekibi Yurt Et Amasyaspor, ortaokul öğrencileri Serra Altıno ve Çınar Efe Köse'ye sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirerek, onların özel günlerini kutladı.

Nesine 3. Lig ekibi Yurt Et Amasyasporlu futbolcular, ortaokul öğrencilerine sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Serra Altıno ve 6. Sınıf öğrencisi Çınar Efe Köse, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak, doğum günlerine futbolcuların okullarına gelmesi durumunda çok mutlu olacaklarını belirtti.

Videoyu sosyal medyada izleyen Yurt Et Amasyaspor kulübü yöneticileri ile futbolcular, pasta alarak öğrencileri okullarında ziyaret etti ve doğum günlerini kutladı.

Serra Altınok, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bize çok büyük sürpriz yaptılar, çok mutlu oldum. Pasta kestik, çok eğlenceliydi." dedi.

Çınar Efe Köse ise ziyaretten dolayı futbolculara ve yetkililerine teşekkür etti.

Yurt Et Amasyaspor takımı kaptanı Fatih Kıran da sosyal medyadan davet üzerine çocukları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Çocukları kırmak istemedik. Hep birlikte toplandık geldik. Bize de sürpriz oldu, yoğun bir sürecimiz var. Pastamızı alıp geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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