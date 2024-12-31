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Yurt dışına çıkış harcında "pulsuz" dönem yarın başlıyor

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Yurt dışına çıkış harcı için yarından itibaren pulla ödeme usulü sona erecek. 710 lira olarak belirlenen harç, çeşitli elektronik yöntemlerle ödenebilecek ve makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

Yurt dışına çıkış harcıyla ilgili önemli bir değişiklik devreye giriyor. Artık, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri elektronik ortamda yapılacak ve çıkış noktalarında makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak. İşte yurt dışına çıkış harcıyla ilgili detaylar:

PULLA ÖDEME USULÜ SONA ERİYOR

Yurt dışına çıkış harcı için yarından itibaren pulla ödeme usulü sona erecek. Harç ödemeleri, belirli yöntemlerle elektronik ortamda yapılacak ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne otomatik aktarılacak.

HARÇ BEDELİ 710 LİRA OLACAK

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olarak belirlendi. Geçmişte kullanılan pul ile ödeme dönemi son buldu. Harç ödemeleri GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda otomatik aktarılacak.

MAKBUZ GÖSTERİLMESİNE GEREK KALMAYACAK

Ödeme işlemleri elektronik ortamda yapıldığı için, çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, dijital sistem üzerinden ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilecek.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Harç, defterdarlık ve mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek. Ancak bu durumda, çıkış noktalarında ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekecek.

ESKİ ÖDEMELER GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yurt dışına çıkış harcı, 500 lira üzerinden yapılan ödemeler de dahil olmak üzere, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yurt dışına çıkış harcında
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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