Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödemeleri 2025'te Değişiyor

(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının harç pulu alınarak ödenmesi uygulamasının sona ereceğini bildirdi. Ödemeler dijital ortam ve havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan yapılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, yurt dışı çıkış harç ödemelerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren değişikliğe gidileceği belirtildi.

Başkanlıktan yapılan duyuru şu şekilde:

"1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz."