Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Ziyaret Etti
Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan sporcular, çeşitli turnuvalarda kazandıkları madalyalarla merkezi ziyaret etti. Antrenörler ve sporcular, merkez yöneticileriyle bir araya geldi ve başarılarını paylaştı.
Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.
Sporcular, antrenörleri Tolga Özer ve Nimet Has Özer ile Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meryem Gün'e ziyarette bulundu.
Antrenör Özer, AA muhabirine, kurslar sayesinde keşfedilen yetenekli çocukların, uluslararası müsabakalarda yarışma fırsatı yakaladığını kaydetti.