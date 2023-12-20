Üye Girişi
Haberler

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan sporcular, çeşitli turnuvalarda kazandıkları madalyalarla merkezi ziyaret etti. Antrenörler ve sporcular, merkez yöneticileriyle bir araya geldi ve başarılarını paylaştı.

Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.

Sporcular, antrenörleri Tolga Özer ve Nimet Has Özer ile Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meryem Gün'e ziyarette bulundu.

Antrenör Özer, AA muhabirine, kurslar sayesinde keşfedilen yetenekli çocukların, uluslararası müsabakalarda yarışma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title