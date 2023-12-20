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Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Sporcuları Madalyalarıyla Ziyaret Etti

20 Aralık 2023 19:56 Güncelleme: 19:58 Abone Ol

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan sporcular, çeşitli turnuvalarda kazandıkları madalyalarla merkezi ziyaret etti. Antrenörler ve sporcular, merkez yöneticileriyle bir araya geldi ve başarılarını paylaştı.