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Yunanistan ve Bulgaristan Arda Nehri İçin Anlaştı

Yunanistan ve Bulgaristan Arda Nehri İçin Anlaştı
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Yunanistan, Bulgaristan ile imzaladığı ortak bildiri ile Arda Nehri sularını 5 yıl boyunca tarım alanlarında kullanabilecek. Bulgaristan, suyun depolanmasını sağlayacak, Yunanistan ise hizmet masraflarını karşılayacak.

Yunanistan, Bulgaristan ile imzaladığı ortak bildiri kapsamında Arda Nehri sularını tarım alanlarında 5 yıl süreyle kullanabilecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meriç Nehri kollarından olan Arda Nehri sularının Yunanistan'da tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılmasına ilişkin, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in "ortak bildiri" imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Arda Nehri sularının 5 yıl boyunca Bulgaristan'daki barajlarda toplanıp düzenli şekilde Yunanistan'a verileceği, hizmet masraflarının ise Yunanistan tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Belirlenen süre zarfında Yunanistan'ın kendi depolama tesislerini inşa edeceği belirtilen açıklamada, 5 yıl sonunda ülkelerin anlaşmayı yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Açıklamada, Arda Nehri'nin iki ülkeden de geçtiği ancak Yunanistan'ın su depolama tesisi bulunmadığı için Bulgaristan'ın güney komşusuna sınırları içerisinde bulunan barajlar aracılığıyla su yardımı yaptığı aktarıldı.

Ayrıca, imzalanan ortak bildirinin iki ülke arasında 1964'te imzalanan ancak 2024'te sona eren anlaşmanın devamı niteliğinde olduğu paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
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