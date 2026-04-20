Haberler

Yunanistan İyon Denizi'nde hidrokarbon araması için ilk sondajı Şubat 2027'de planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için 2027 yılı Şubat ayında ilk sondajına başlamayı planlıyor. ExxonMobil ve diğer firmalarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda, sondajdan elde edilecek kaynakların önemli bir kısmı kamuya aktarılacak.

Yunanistan'ın, İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için ilk sondaja Şubat 2027'de başlamayı planladığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında İyon Denizi'nde hidrokarbon araması yapılmasına dair varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Marinakis, ExxonMobil, Energean, Helleniq Energy konsorsiyumu ile "Stena Drilling" isimli sondaj firması arasında İyon Denizi'nın kuzeybatısında sondaj yapılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.

Sondajın Şubat 2027'de başlamasının planlandığını aktaran Marinakis, sondajdan elde edilecek hidrokarbon kaynaklarına ait karın yaklaşık yüzde 40'ının kamuya aktarılacağını ifade etti.

İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için Yunanistan ile ABD'li enerji devi ExxonMobil arasında Kasım 2025'te anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma gereğince ExxonMobil'in, hidrokarbon aramasını yapacak Energean-Helleniq Energy ile oluşturulacak konsorsiyumda yüzde 60'lık paya sahip olacağı belirtilmişti.

Yunanistan'da hidrokarbon aranmasına yönelik son sondaj çalışması, 1986'da Selanik'in güneyindeki Termaikos Körfezi'nde yapılmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

