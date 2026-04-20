Yunanistan İyon Denizi'nde hidrokarbon araması için ilk sondajı Şubat 2027'de planlıyor
Yunanistan, İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için 2027 yılı Şubat ayında ilk sondajına başlamayı planlıyor. ExxonMobil ve diğer firmalarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda, sondajdan elde edilecek kaynakların önemli bir kısmı kamuya aktarılacak.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Selanik'te düzenlenen basın toplantısında İyon Denizi'nde hidrokarbon araması yapılmasına dair varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.
Marinakis, ExxonMobil, Energean, Helleniq Energy konsorsiyumu ile "Stena Drilling" isimli sondaj firması arasında İyon Denizi'nın kuzeybatısında sondaj yapılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.
Sondajın Şubat 2027'de başlamasının planlandığını aktaran Marinakis, sondajdan elde edilecek hidrokarbon kaynaklarına ait karın yaklaşık yüzde 40'ının kamuya aktarılacağını ifade etti.
İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için Yunanistan ile ABD'li enerji devi ExxonMobil arasında Kasım 2025'te anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşma gereğince ExxonMobil'in, hidrokarbon aramasını yapacak Energean-Helleniq Energy ile oluşturulacak konsorsiyumda yüzde 60'lık paya sahip olacağı belirtilmişti.
Yunanistan'da hidrokarbon aranmasına yönelik son sondaj çalışması, 1986'da Selanik'in güneyindeki Termaikos Körfezi'nde yapılmıştı.