Yunanistan, Mora ve Girit'in güneyinde hidrokarbon araması için anlaşma imzaladı

Güncelleme:
Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanlarında hidrokarbon araması yapmak üzere Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile anlaşma imzaladı. İlk sondajın haziran ayında başlayacağı belirtildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla, Yunanistan devleti ile Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu arasında Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz bölgeleri için hidrokarbon arama ve kullanma haklarının verilmesine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu.

Araştırma amaçlı ilk sondajın "2. Parselde" haziran ayında başlayacağını ileri süren Marinakis, bu sondajın 40 yıl sonra Yunanistan'da yapılacak iki büyük doğal gaz aramasından biri olacağını savundu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
