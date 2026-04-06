Yunanistan'da artan enerji maliyetlerine karşı yakıt desteği programı başlatıldı

Yunanistan, artan enerji maliyetleri karşısında destek sağlamak amacıyla bir yakıt desteği programı uygulamaya koydu. Anakarada araç sahiplerine 50 avro, adalarda ise 60 avro destek verileceği açıklandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, program kapsamında anakarada yaşayan araç sahiplerine 50 avro, ada bölgelerinde yaşayanlara ise 60 avro destek sağlanacak. Motosiklet sahiplerine verilecek destek tutarı ise anakarada 30 avro, adalarda 35 avro olarak belirlendi.

Uygulama, yıllık geliri bekarlar için 25 bin avroya, evli çiftler için 35 bin avroya kadar olan kişileri kapsarken, ülkedeki sürücülerin yaklaşık yüzde 75'i bu destekten yararlanacak.

Akaryakıt fiyatları son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselirken, benzin fiyatları anakarada litre başına 2 avroyu aştı, bazı ada bölgelerinde ise 2,35 avroya kadar yükseldi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı