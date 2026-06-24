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Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanlarından 24 saatlik grev

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Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları, uzun çalışma saatleri ve mevsimlik iş sorunlarına dikkat çekmek için 24 saatlik greve gitti. Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

Yunanistan'da lokanta, kafe ve turizm sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) çağrısıyla bu sektörde çalışanların bir kısmı, bugün 24 saatlik grev kararı aldı.

POEET'ten yapılan yazılı açıklamada, günlük çalışma saatlerinin sektörde 13 saati bulabildiğine ve yaz sezonunda süreli sözleşmelerle hizmet veren çalışanların kışın geçim sıkıntısı yaşadığına işaret edildi.

Yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek isteyen sektör çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığının önünde eylem yaptı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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