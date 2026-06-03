Haberler

Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 2,5 milyon avro haksız kazanç sağladığı öne sürülüyor.

Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından tarım ödeneklerindeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Kozani ve Agrinio şehirlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların yaklaşık 2,5 milyon avroluk haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.

Mayısta da Girit Adası'nda tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi

Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

Kaçak yayın yapan Selçuksports yöneticisinden akılalmaz ifade
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Çifte kumrular tatilde

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu