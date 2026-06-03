Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından tarım ödeneklerindeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Kozani ve Agrinio şehirlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların yaklaşık 2,5 milyon avroluk haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.

Mayısta da Girit Adası'nda tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 20 kişi gözaltına alınmıştı.