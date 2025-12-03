Yunanistan'da grev yapan taksicilere polis biber gazıyla müdahale etti

Haberler

Yunanistan'da 48 saatlik grev kararı alan taksicilere, taleplerinin görüşülmesi için geldiği Bakanlık önünde polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Taksiciler, vergilerin indirilmesi ve dijital uygulamalara düzenleme gibi taleplerle grevde.

Yunanistan'da 48 saatlik grev kararı alan taksicilere, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önünde polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dünden beri grevde olan taksiciler, bugün Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hristos Dimas ile görüşme talebiyle Bakanlık önünde bir araya geldi.

Bakan Dimas'la talep ettikleri buluşma sağlanmadığında bazı taksiciler, zorla Bakanlık binasına girmeye çalıştı. Polis ise kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler 48 saatlik grev kararı almıştı. Dün yerel saatle 06.00'da başlayan grev kapsamında taksi hizmetleri tamamen durdurulmuştu.

Taksiciler, dün de vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
