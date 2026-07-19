Haberler

Yunanistan'da çalışma koşullarını protesto eden kuryeler Dünya Kupası finali öncesi iş bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da hazır yemek kuryeleri, Dünya Kupası finali öncesinde düşük ücret ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek için iş bıraktı. Efood platformu çalışanları, Attiki, Selanik gibi bölgelerde gece yarısına kadar sürecek eylem yapacaklarını duyurdu.

Yunanistan'da kuryeler, Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde hazır yemek kuryeleri, sendikalarının çağrısıyla saat 19.00'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Ülkenin en yaygın kullanılan hazır yemek sipariş platformlarından Efood çalışanları, yaptıkları açıklamada, Attiki, Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kuryeler, kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

İş bırakma eyleminin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu

İran'ın saldırısında ülkede hayat durdu! Görüntüler vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangın gündüz başladı, hala söndürülemedi
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı

Fenerbahçe'ye geliyor derken büyük ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı