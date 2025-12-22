Haberler

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu, çiftçilerin eylemlerine destek verdi

Güncelleme:
Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini vurgulayarak, tarım kesiminin mücadelesinin toplumun diğer kesimlerini de etkilediğini açıkladı. Çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların hayat pahalılığı ile bağlantılı olduğunu belirten ADEDY, eylemlerine destek çağrısında bulundu.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), çiftçilerin taleplerinin karşılanması çağrısında bulunarak, tarım kesiminin yürüttüğü mücadelenin kamu çalışanlarını ve toplumun geniş kesimini ilgilendirdiğini bildirdi.

ADEDY tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde eylemlerini sürdüren çiftçilere destek verildiği belirtilerek, "Çiftçilerin mücadelesi, geçimlerini sürdürme ve üretimde kalma mücadelesidir." ifadesine yer verildi.

Tarım kesiminin düşük maliyetli ve kaliteli gıda üretimini sürdürebilmesi için desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, çiftçilerin yaşadığı sorunların uygulanan tarım ve ekonomi politikalarından kaynaklandığı savunuldu.

Açıklamada, çiftçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıların, çalışanların ve tüketicilerin yaşadığı hayat pahalılığıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret edilerek, tarımda yaşanan sorunların toplumun geneline yansıdığı kaydedildi.

Çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, sendika ve federasyonlar "tarım eylemlerine destek vermeye" davet edildi.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havaalanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
