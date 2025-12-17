Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınır kapısını kamyon trafiğine kapattı

Yunanistan'da çiftçiler, sürdürdükleri protesto eylemleri kapsamında Bulgaristan sınırındaki Promahonas Sınır Kapısı'nı kamyon trafiğine kapattı.

Haberlere göre, Promahonas'ta eylem yapan çiftçiler, hususi araçlar hariç, sınır kapısını kamyon geçişlerine kapattı. Söz konusu eylem nedeniyle çok sayıda tır ve kamyon, sınır hattında beklemek zorunda kaldı.

Selanik yakınlarındaki Malgara bölgesinde kurulan çiftçi bloğunda ise Atina yönüne giden yol günlerdir kapalı bulunuyor.

Çiftçi temsilcileri yarın Serez iline bağlı Lefkonas bölgesinde düzenleyecekleri toplantıda, protesto eylemlerinin geleceğine ilişkin kararlar alacak.

Çiftçiler, hükümetin açıkladığı önlemlerin gelir kayıplarını karşılamadığını savunuyor, tarımsal destekler ve yakıt maliyetlerine ilişkin düzenlemelerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.