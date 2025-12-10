Yunanistan'da polis, Rio-Antirio Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen çiftçilere biber gazıyla müdahale etti

Yunanistan'daki Rio-Antirio Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen çiftçilere polis, biber gazıyla müdahale etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki çiftçiler, ay başından bu yana devam eden eylemleri kapsamında Mora Yarımadası'nı Batı Yunanistan'a bağlayan Rio-Antirio Köprüsü'nde gösteri düzenledi.

Eylemciler, köprüdeki gişelere giderek buradaki bariyerleri açmaya hazırlanırken polis engeliyle karşılaştı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Çiftçiler sabah saatlerinde traktörlerle Volos Limanı'nın ana girişlerini kapatarak ulaşımı durdurmuştu. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle açıkta konuşlanarak eyleme denizden destek vermişti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri nedeniyle liman yaklaşık 5 saat kapalı kalmıştı. Liman, çiftçilerin bölgeden ayrılmasının ardından açılmıştı.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havaalanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.