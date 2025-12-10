Haberler

Yunanistan'da polis, Rio-Antirio Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen çiftçilere biber gazıyla müdahale etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki çiftçiler, Rio-Antirio Köprüsü'nde yaptıkları eylemde polis müdahalesiyle karşılaştı. Çiftçiler, devlet destek ödemeleri ve yüksek maliyetler için düzenleme talep ediyor.

Yunanistan'daki Rio-Antirio Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen çiftçilere polis, biber gazıyla müdahale etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki çiftçiler, ay başından bu yana devam eden eylemleri kapsamında Mora Yarımadası'nı Batı Yunanistan'a bağlayan Rio-Antirio Köprüsü'nde gösteri düzenledi.

Eylemciler, köprüdeki gişelere giderek buradaki bariyerleri açmaya hazırlanırken polis engeliyle karşılaştı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Çiftçiler sabah saatlerinde traktörlerle Volos Limanı'nın ana girişlerini kapatarak ulaşımı durdurmuştu. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle açıkta konuşlanarak eyleme denizden destek vermişti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri nedeniyle liman yaklaşık 5 saat kapalı kalmıştı. Liman, çiftçilerin bölgeden ayrılmasının ardından açılmıştı.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havaalanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title