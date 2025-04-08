Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den aynı sertlikte yanıt
Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

2 gün kala aileye alçak tehdit: Size cehennemi yaşatacağız

Yunanistan'da Basın Mensuplarından Grev: Haber Akışı Durduruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliği'nin çağrısıyla basın mensupları 24 saatlik greve gitti. Grev, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talepleriyle başlatıldı. Ülkede haber akışı durdu.

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliğinin (ESHEA) çağrısıyla tüm basın mensupları, 24 saatlik greve gitti.

Basın mensuplarının toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışı 1 günlüğüne durduruldu.

Basın mensupları yaptıkları ortak açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, basında en düşük işe başlangıç maaşının 1250 avro olması, ücretlere en az yüzde 10 zam yapılması, şehir dışı görevlendirilme harcırahların artırılması, doğal afet haberlerinde günlük ekstra 250 avro ödeme yapılması gibi taleplerini dile getirdi.

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.

Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.