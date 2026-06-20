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Yunanistan'da balıkçılar istilacı balon balığıyla mücadele için yarışma düzenliyor

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Yunanistan'da balıkçılar, istilacı balon balığı popülasyonunu azaltmak ve dikkat çekmek için yaz boyu sürecek bir yarışma başlattı. Katılımcılar yakaladıkları balıkların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşacak, her hafta çekilişle ödüller verilecek.

Yunanistan'da balıkçılar, istilacı bir tür olan balon balığıyla mücadele etmek için yaz boyu sürecek bir yarışma başlattı.

Rodoslu bir balıkçı olan Mihalis Karpodinis'in sosyal medyada duyurusunu yaptığı yarışmaya, amatör ve profesyonel yarışmacıların yanı sıra balık malzemeleri satan esnaf ile balıkçılık ve denizcilik sektörüyle ilgili firmalar da katılabilecek.

Yarışmada, katılımcılardan yakaladıkları balon balıklarının fotoğraflarını veya videolarını sosyal medyada paylaşmaları isteniyor.

Her hafta katılımcılar arasında yapılacak çekilişte kazananlara balıkçılık malzemesi gibi ürünler hediye edilmesi planlanıyor.

30 Ağustos'a kadar sürecek yarışmanın amacı ise hem istilacı bir tür olan balon balığının Yunanistan sularındaki varlığını azaltmak hem de bu soruna dikkat çekmek.

Süveyş Kanalı'nın açılışının ardından Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, 2000'li yıllardan itibaren Yunanistan sahillerinde de görülmeye başlandı.

Zehirli olması nedeniyle yenemeyen balon balığı, güçlü çenesi ve dişleri nedeniyle balıkçıların ağ ve diğer malzemelerine de zarar vermesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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