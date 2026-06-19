Rapor: Yunanistan'da 2025'te doğum oranı azaldı

Yunanistan'da 2025'teki canlı doğum sayısının, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,2 azaldığı bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) yayımladığı raporda, Ocak-Aralık 2025 döneminde ülkedeki doğum sayıları değerlendirildi.

Buna göre, 2024'te 68 bin 467 olan canlı doğum sayısı, yaklaşık yüzde 4,2 azalarak 2025'te 65 bin 594 oldu.

Raporda, canlı doğum sayılarının 2020'de 84 bin 764, 2021'de 85 bin 346 olduğuna ve daha sonra düşüşe geçtiğine işaret edildi.

Yunanistan'da en son 2021'de yapılan nüfus sayımına göre, ülkede 10 milyon 482 bin 487 yerleşik nüfus bulunuyor. Bu rakam, nüfusun 2011'e kıyasla 10 yılda yüzde 3,11 küçüldüğünü gösteriyor. Yunanistan'ın nüfusu yaşlanırken, son yıllarda azalma eğilimi de gösteriyor.