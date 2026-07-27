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Yunanistan'da gümrük memurlarının eylemi sona erdi, sınır kapılarında işlemler yeniden başladı

Yunanistan'da gümrük memurlarının eylemi sona erdi, sınır kapılarında işlemler yeniden başladı
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Yunanistan'da gümrük memurlarının iş yoğunluğu ve mesai ücreti gerekçesiyle yaptığı 4 saatlik iş bırakma eylemi sona erdi. Edirne'deki İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında giriş çıkış işlemleri normale dönerken, Ticaret Bakanlığı eylem nedeniyle oluşan yoğunluğun takip edildiğini ve uluslararası ticaretin aksamaması için koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

EYLEM SONA ERDİ

Yunanistan'da gümrük memurları iş yoğunluğunu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini gerekçe göstererek, ülke genelinde bugün 07.30 ile 11.30 saatleri arasında yaptığı iş bırakma eylemi sona erdi. Bu gelişmenin ardından Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında giriş çıkış işlemleri yeniden başladı. Sınır kapılarında 4 saatlik eylem nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı da konuşa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan'ın Kipi (İpsala) ve Kastanies (Pazarkule) Gümrük kapılarında görev yapan gümrük personelinin 27 Temmuz 2026 tarihinde 07.30-11.30 saatlerinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi, bugün saat 12.00 itibarıyla sona ermiştir. İş bırakma eyleminin sona ermesini müteakip, Kipi ve Kastanies Gümrük kapılarında ticari araçlar, yolcu taşıyan araçlar ve diğer geçişler yeniden olağan akışına dönmüş olup, gümrük kapılarında işlemler normal şekilde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gümrük kapılarındaki gelişmeler yakından takip edilmekte, uluslararası ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/İPSALA, (Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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