Yunan hükümeti dağ köylerinde ve adalarda maaşın yüzde 90'ını 12 ay ödemeyi planlıyor

Yunanistan'da hükümet, dağ köyleri ve merkezden uzak adalardaki vatandaşlara yüzde 90'a kadar maaş desteği verilmesine ilişkin program hazırlıyor.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos, ANT1 televizyon kanalına verdiği röportajda, hükümetin çalışma alanındaki yeni programlarına ilişkin bilgi verdi.

Kerameos, genelde kentlerde yoğunlaşmış olması nedeniyle nüfusun dengeli bir şekilde dağılmasının önemine işaret ederek, hükümetin bu konuda teşvik edici tedbirler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda, dağ köyleri ve merkeze uzak adalar gibi bölgelerde hem işverenleri hem de çalışanları teşvik etmek amacıyla hükümetin yeni bir program hazırlığı içinde olduğunu belirten Kerameos, bu bölgelerde yaşayan kişilerin istihdam edilmesi halinde, ödenecek miktara göre maaşların yüzde 90'ına kadar olan kısmının 12 ay boyunca devlet tarafından ödenmesinin planlandığını aktardı.

Kaynak: AA