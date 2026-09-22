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Yunan hükümeti dağ köylerinde ve adalarda maaşın yüzde 90'ını 12 ay ödemeyi planlıyor

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Yunanistan hükümeti, dağ köyleri ve merkezden uzak adalarda çalışanların maaşının yüzde 90'ına kadarının 12 ay devlet tarafından ödenmesini planlıyor. Çalışma Bakanı Niki Kerameos, programın işveren ve çalışanları teşvik ederek nüfusun dengeli dağılmasını amaçladığını söyledi.

Yunanistan'da hükümet, dağ köyleri ve merkezden uzak adalardaki vatandaşlara yüzde 90'a kadar maaş desteği verilmesine ilişkin program hazırlıyor.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos, ANT1 televizyon kanalına verdiği röportajda, hükümetin çalışma alanındaki yeni programlarına ilişkin bilgi verdi.

Kerameos, genelde kentlerde yoğunlaşmış olması nedeniyle nüfusun dengeli bir şekilde dağılmasının önemine işaret ederek, hükümetin bu konuda teşvik edici tedbirler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda, dağ köyleri ve merkeze uzak adalar gibi bölgelerde hem işverenleri hem de çalışanları teşvik etmek amacıyla hükümetin yeni bir program hazırlığı içinde olduğunu belirten Kerameos, bu bölgelerde yaşayan kişilerin istihdam edilmesi halinde, ödenecek miktara göre maaşların yüzde 90'ına kadar olan kısmının 12 ay boyunca devlet tarafından ödenmesinin planlandığını aktardı.

Kaynak: AA
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