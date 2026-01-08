Haberler

Yunanistan'da çiftçiler, yetersiz desteklere karşı 48 saatlik yol kapatma eylemi başlattı

Güncelleme:
Yunanistan genelinde çiftçiler, hükümetin tarım sektörü için açıkladığı destek önlemlerini yetersiz buldu ve 48 saatlik yol kapatma eylemlerine başladı. Eylemler nedeniyle trafik alternatif güzergahlara yönlendiriliyor, ve uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Yunanistan genelinde haftalardır protesto eylemlerini sürdüren çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne yönelik açıkladığı destek önlemlerini yetersiz bularak 48 saatlik yol kapatma eylemine başladı.

Çiftçiler, başta Atina-Selanik otoyolu olmak üzere ülkenin birçok noktasında ulusal yolları, otoyol gişelerini, tünelleri ve kritik kavşakları traktörlerle trafiğe kapattı. 48 saatlik yol kapatma eylemleri kapsamında bazı bölgelerde gümrük kapılarında da kamyon geçişleri durduruldu.

Polis ekipleri, yol kapatmalar nedeniyle trafiği alternatif güzergahlara yönlendirirken, özellikle Orta Yunanistan, Tesalya ve Mora Yarımadası'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sürücülere "zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları" çağrısında bulundu.

Çiftçi temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, artan üretim maliyetleri, yüksek enerji ve yakıt fiyatları, düşük ürün fiyatları ile vergi ve sigorta yüklerinin sektörü sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.

Açıklanan destek paketinin, bu temel sorunlara çözüm getirmediğini vurgulayan çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemleri daha da sertleştireceklerini duyurdu.

Bazı çiftçi birlikleri, doğrudan Başbakan ile görüşme talep ettiklerini, bu talep karşılanmadığı sürece yol kapatma eylemlerinin sürebileceğini bildirdi.

Hükümet yetkilileri ise "diyalog" çağrısı yaparak, kamu düzenini bozacak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da Aralık 2025'ten bu yana süren çiftçi eylemleri nedeniyle otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları zaman zaman kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Ülkede çiftçi eylemlerinin, son yılların en yaygın ve etkili protestoları arasında yer aldığı değerlendirilirken; eylemlerin ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ileriki günlerde daha net hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
