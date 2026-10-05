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Yunan balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı Pire Limanı'nda teknelerle eylem yaptı

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Yunanistan'da akaryakıt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle geçen haftadan beri protesto eden balıkçılar, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle eylem yaptı. Balıkçılar 'Balıkçılığı kurtarın' sloganı atarak devletten destek istedi, çözüm bulunmazsa eylemlerinin süreceğini duyurdu.

Yunanistan'da akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle geçen haftadan beri protestolarını sürdüren balıkçılar, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle eylem yaptı.

Balıkçılar, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının önünde, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle toplandı.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden balıkçılar, "Balıkçılığı kurtarın" sloganı atarak teknelerinde eylem yaptı.

Balıkçılar, hızla artan akaryakıt fiyatları nedeniyle devletten destek talep etti ve sorunlarına çözüm bulunmaması halinde eylemlerinin süreceğini duyurdu.

Geçen hafta da aynı gerekçelerle iş bırakan balıkçılar, Keratsini Balık Hali önünde ve Selanik Limanı'nda tekneleriyle eylem yapmıştı.

Kaynak: AA
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