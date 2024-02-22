Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçede yapımı tamamlanan spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Pelvan ile ilçe protokolü tarafından kurdele kesimi yapılarak açılışı gerçekleştirilen spor salonuna çocuklar ve aileleri ilgi gösteriyor.

Açılışa, Pelvan'ın yanı sıra, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Erşan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.???????