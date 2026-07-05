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Mardin'de Kadınlara Girişimcilik Eğitimi Tırı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 80 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

Eğitimlerde dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Aynı alana kurulan Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tanıtım standında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, Halkbank Genel Müdürlük Temsilcisi Şermin Keskin Uzun, Halkbank Mardin Şubesi temsilcileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinin koordinatörleri ve kursiyerleri tırı ziyaret etti.

Burada konuşan Karaarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank öncülüğünde yürütülen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" uygulamasının Mardin ayağında katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı" mottosuyla yola çıkan proje kapsamında kent genelinde 80 kadına e-ticaret, sosyal medya reklam yönetimi, yapay zeka kullanımı, finansal ve hukuki süreçler gibi birçok alanda eğitim verildiğini belirten Karaarslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde hazırladığımız projenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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