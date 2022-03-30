YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR - Haberler

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YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk etkisini sürdürürken, Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk etkisini sürdürürken, Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde bahar havası hakim. Sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü, bitkilerin yeşermeye başladığı, ağaçların çiçek açtığı ilçede besiciler hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Araziye çıkıp çiçek toplayan Hülya Şimşek, Derecik'in kentin diğer ilçelerine oranla daha sıcak olduğunu belirterek, "Derecik'te bahar havasını yaşıyoruz. Bahar çiçeklerinin tamamı açmış durumda" dedi.

Derecik'e 120 kilometre mesafedeki Yüksekova ilçesinde ise halen karla mücadele çalışmaları sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Yüksekova'da, kar ve soğuk etkisini sürdürüyor. Mart ayının son günlerinde ilçe merkezi ve dağlar kar altındayken, çiftçiler de hayvanlarını ahırlarda besliyor.

YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR

YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR

YÜKSEKOVA'DA KIŞ, DERECİK'TE BAHAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova, Derecik, Irak, kar, Güncel, Haberler

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