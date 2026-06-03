Haberler

Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

Yüksekova'da üreticilere sebze fidesi dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 463 üreticiye yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı. Projeyle tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 75 hibeli 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde 463 üreticiye 155 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, sebze üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Hayalleri yine suya düştü!
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Cenazede silahlı çatışma çıktı: Oğlum bu ne, savaş alanı gibi

Cenazede silahlı çatışma çıktı: Oğlum bu ne, savaş alanı gibi
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi