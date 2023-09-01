İSTANBUL-YTÜ GAMESUP, GAMEX FUARI'NDA YERİNİ ALDI

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde kurulan YTÜ GamesUP, GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nda yerini aldı. Oyun geliştiricilerine ev sahipliği yapan fuarda kendilerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, 'Burada çok ciddi yeteneklerimiz var. Bu yetenekleri üniversitemizde toplamak üzere bugün GamesX'te lansmana çıktık. Birçok oyun firmasını bu yeteneklerle buluşturuyor, yatırım fırsatları sunuyor ve business networkun içine sokuyoruz. Bu desteklerimizi duyurmak için 'geleceğe oyna' mottosuyla ulusal bir fuarda bugün buradayız ve bütün girişimcilerimizi buraya davet ediyoruz? dedi.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX, TÜYAP'da oyun sektörüne kapılarını açtı. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde kurulan YTÜ GamesUP'ta yerel stüdyolarıyla fuarda yerini aldı. 2 Eylül'e kadar sürecek olan fuarda 'Geleceğe Oyna' mottosuyla yer alan YTÜ GamesUP, girişimcileri fuara davet etti.

İNCİ: BU YETENEKLERİ ÜNİVERSİTEMİZE TOPLAMAK ÜZERE BUGÜN GAMESX'DE LANSMANA ÇIKTIK

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, ' Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ta YTÜ GamesUP adlı bir oyun inisiyatifimiz var. Bu kapsamda çok ciddi oyun firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 200'e yakın 'In The Studio'ya ev sahipliği yaptığımız büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Bunun adı da YTÜ GamesUP. YTÜ GamesUP birçok etkinlikte ulusal ve uluslararası arenada boy göstermeye başladı. Yurt dışı organizasyonlarda bilinen Gamescom'da Türkiye'yi temsilen yer aldık. Bugün ise burada yerel stüdyolarımızla birlikte GamesX Fuarı'ndayız. Bu fuarda Türkiye'de çok ciddi oyun geliştiricilerine ev sahipliği yapıyoruz ve çok ciddi yeteneklerimiz var. Bu yetenekleri üniversitemize toplamak üzere bugün GamesX'de lansmana çıktık' dedi.

'YAKLAŞIK 10 YILA YAKIN BİR SÜREDİR OYUN ALANINDA FAALİYET YÜRÜTÜYORUZ'

Sözlerine devam eden İnci, 'Bugünün mottosu ise 'Geleceğe Oyna?. Çünkü bugünden yaptığımız yatırımların ileride karşılığını aldığımızı gördük. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir oyun alanında faaliyet yürütüyoruz. Birçok oyun firmasını bu yeteneklerle buluşturuyor, yatırım fırsatları sunuyor ve business networkun içine sokuyoruz. Yurt dışındaki yatırımcıların yanı sıra oradaki tedarikçiler ve yayıncılarla bir oyun firmasının ihtiyacı olan her ne varsa destek olmaya çalışıyoruz. Bu desteklerimizi duyurmak için 'Geleceğe Oyna' mottosuyla bugün ulusal bir fuarda bütün girişimcilerimizi buraya davet ediyoruz. Eğer YTÜ GamesUP'a dahil olursanız bahsettiğim bütün bu inisiyatiflerden faydalanabilirsiniz? diye konuştu.

'OYUN BİRÇOK SEKTÖRÜN ORTAK KÜMESİNDE'

Oyun ekosisteminde milyar dolarlık bir pazar payı olduğunu söyleyen İnci, 'Bugün yapılan bütün konvansiyonel ve dijital yayınları bir tarafa koyarsak oyunun birçok sektörde ortak kümede olduğunu görüyoruz. Oyun sektörü, sadece oyun firmaları değil aynı zamanda sağlık sektörü, savunma sanayi ve onun dışında uzay çalışmaları dahil olmak üzere birçok sektörün ortak kümesinde. Bu büyük ekosistemde Türkiye'deki güçlü oyuncuları bir araya toplayabilmekte büyük bir maharet. Biz bunu başardık. 'Geleceğe Oyna' derken aslında bunu kastediyoruz. Bu milyar dolarlık büyük ekosistem, her geçen gün kendi evrimini daha da üst çıtaya yükseltmeye devam ediyor. Eğer bugün bu fırsatı yakalamak için bizle beraber olursanız yarın uluslararası bir arenada boy göstermek için şansınız çok yüksek olur. Çünkü bu ekosistem maddi anlamda insanlara ciddi bir katkı sunuyor. Aynı zamanda manevi bir tatminle ortaya koyduğunuz entelektüel birikiminize bağlı olarak değerlerinizi yansıtmak, algınızı yönetmek ve Türkiye koşullarına ait çok ciddi değerleri de globale açma fırsatını size sunuyor. Türkiye'de oyun ekosistemiyle ilgili uçtan uca destek veren çok nadir kurumlar var. Bu gerçekten büyük bir fırsat, bu fırsatı tüm girişimcilerimizin ulaşabileceğini ve bunun çok yakın olduğunu düşünüyorum? ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: TEMEL AMACIMIZ GLOBAL FİRMALARLA YARIŞABİLECEK OYUNLAR ÜRETMEK

Funverse Games CEO'su Tolga Öztürk ise GameX Fuarı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu ifade ederek 'Game Factory'nin Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği seminerleri ve burada kullanıcılarla oyuncuların buluştuğunu görüyoruz. Bu fuarı çok önemli görüyoruz ve her sene katılmaya önem gösteriyoruz. Yaklaşık 13 yıldır oyun sektöründeyim. Bu sektör bence ülkeyi kalkındıracak en önemli sektörlerden bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyor. İnsan kaynağı anlamında da gençlerimizin bu alana yönelmesi noktasında elimizden gelen desteği verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için önemli olduğuna inandığımız katma değerli bir sektör olduğu için de elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz. Elimizden geldiğince globaldeki büyük oyun firmalarının klasmanında ürünler üretmeye çalışıyoruz. Oyun mekanikleriyle farklılaşmaya çalışıyoruz. Bu topraklardan global firmalarla yarışabilecek oyunlar üretmek temel amacımız. Bütün oyun severleri ülkemizdeki yerli oyunları desteklemeye davet ediyoruz' dedi.