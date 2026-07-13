Haberler

Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı yapıldı

Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Özlüce köyünde toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimekte dekara 161 kilogram verim elde edildi. Erken hasat nedeniyle yüzde 30 verim kaybı yaşansa da yöntemin maliyet düşürücü ve çevre dostu olduğu vurgulandı.

Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Özlüce köyünde üretici Süleyman Çatalyürek'in tarlasında toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadının yapıldığı belirtildi.

Hasatta dekara 161 kilogram verim elde edildiği ifade edilen açıklamada, mercimeğin bazı zorunlu nedenlerle biçerdöverle erken hasat edilmesi nedeniyle dane ve sapın tam olgunlaşmamasına bağlı yaklaşık yüzde 30 verim kaybı yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, erken hasada rağmen elde edilen verimin, toprak işlenerek yapılan ekimlerle benzer birçok alandaki üretimden ise daha yüksek olduğu kaydedildi.

Toprak işlemesiz tarım yönteminin daha az yakıt ve iş gücü gerektirdiği, üretim maliyetini düşürürken toprağın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste

Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?