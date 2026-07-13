Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı yapıldı

Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Özlüce köyünde üretici Süleyman Çatalyürek'in tarlasında toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadının yapıldığı belirtildi.

Hasatta dekara 161 kilogram verim elde edildiği ifade edilen açıklamada, mercimeğin bazı zorunlu nedenlerle biçerdöverle erken hasat edilmesi nedeniyle dane ve sapın tam olgunlaşmamasına bağlı yaklaşık yüzde 30 verim kaybı yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, erken hasada rağmen elde edilen verimin, toprak işlenerek yapılan ekimlerle benzer birçok alandaki üretimden ise daha yüksek olduğu kaydedildi.

Toprak işlemesiz tarım yönteminin daha az yakıt ve iş gücü gerektirdiği, üretim maliyetini düşürürken toprağın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığı belirtildi.