Yozgat'ta Sahte Alkol Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte alkol ürettiği belirlenen G.Y. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Bahadın beldesinde düzenledikleri operasyonda 471 litre sahte alkol ele geçirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte alkol üreten zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahadın beldesinde G.Y'nin sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 471 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
