PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Yozgat'ta Dolu Yağışı Sonrası Araç Sahipleri Sanayiye Akın Etti

Yozgat'ta Dolu Yağışı Sonrası Araç Sahipleri Sanayiye Akın Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta etkili olan kuvvetli dolu yağışı, park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı. Araç sahipleri, hasar onarımı için kaporta ustalarının yolunu tuttu. Ustalar, yoğun talep nedeniyle randevu verme konusunda zorlanıyor.

Dolu araçları vurdu, araç sahipleri ustaların yolunu tuttu

Kuvvetli dolu yağışı sonrası göçük ustaları taleplere yetişemiyor

YOZGAT - Yozgat'ta etkisini gösteren kuvvetli dolu yağışı sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaportacıların yolunu tutan araç sahipleri, sanayide yoğunluk oluşturdu.

Yozgat kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde etkisini gösteren dolu yağışı sonrası araçların kaportalarında göçükler oluştu. Özellikle park halindeki araçların kaporta ve tavanlarında dolu yüzünden göçükler oluştu. Zarar gören araç sahipleri, kaporta ustalarının yolunu tuttu.

Göçük ustası Emre Biçer, dolu yağışı sonrası meydana gelen göçük tamiratı hakkında bilgi verdi. "5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şu an boyasız göçük onarım işlemi yapıyoruz. Dün yağan doludan ötürü dükkanımızda olsun dışarı tarafta olsun çok yoğun hasarlar var. Araçları tek tek düzeltmeye ve onarmaya çalışıyoruz. Dünden beri 27 araç geldi. Daha randevu veremediğimiz de var. Tekrar dolu yağma ihtimaline karşı yan dükkanlara da araçları sığdırdık. Elimizdeki araçlar bitince tek tek alıp halledeceğiz inşallah. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Şu an dükkanda 4 kişiyiz. Hassasiyetimizi koruyarak özenli bir şekilde çalışıyoruz. Aracın aldığı hasara göre sıklık ve sivriliğine göre onarım ücreti de değişiyor. Bir aracın 3 günde bittiği de oluyor 1 hafta sürdüğü de oluyor. Çalışma saatlerimizi geceye uzatıp yoğunluğu yayarak aracı 2 günde teslim etmeye çalışıyoruz. 20 bin 40 bin arası hasarın durumuna göre ücret çıkıyor" şeklinde bilgi verdi.

Aracını getiren Salih Akyüz "Ben de esnafım dünkü yağan doludan dolayı göçüklerimiz oldu. Tanıdığımız esnaf. Geldik. Hasarımızı gidereceğiz inşallah. Fiyat konusunda iş bitince belli olacak masrafımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.