Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri İşletmeleri Denetledi

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırını, lokanta, kafe ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde belge, gramaj, hijyen, üretim koşulları, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erbek, gıda mühendisi eşliğinde tüketicinin korunması ve daha sağlıklı üretim yapılması amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmelerin uyarıldığını ifade eden Erbek, "Bir sonraki denetimde aksaklıkların devam etmesi durumunda cezai işlem uygulanacak. Amacımız esnafımıza ceza yazmak değil, halkımıza daha sağlıklı ürün ve hizmet sunmaktır. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek." dedi.