YouTube'un yeni kullanıcılara önerdiği videoların yüzde 20'sinden fazlasının "AI slop" olduğu ortaya koyuldu

ABD'de yapılan çalışma, video paylaşım platformu Youtube'un algoritmasının yeni kullanıcılara önerdiği videoların yüzde 20'sinden fazlasının "AI slop" adı verilen yapay zekayla üretilen düşük kaliteli içerikler olduğunu ortaya koydu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD merkezli video düzenleme firması Kapwing tarafından yürütülen çalışmada, video paylaşım platformu Youtube'da her ülkede ilk 100'de yer alan 15 bin popüler kanalın içeriği incelendi.

Bu kanalların 278'inde sadece "AI slop" adı verilen, yapay zekayla üretilen düşük kaliteli içeriklerin yer aldığı belirtilen çalışmada, bu içeriklerin yer aldığı kanalların 63 milyar izlenme ve 221 milyon aboneye sahip olduğu, her yıl tahminen yaklaşık 117 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya koyuldu.

Çalışmada, yeni oluşturulan YouTube hesaplarına önerilen ilk 500 videonun 104'ünün "AI slop" olduğu kaydedilerek önerilen videoların üçte birinin yapay zeka ile üretilenler dahil "beyni çürüten" içerikler olduğu ifade edildi.

Buna göre, YouTube algoritmasının yeni kullanıcılara gösterdiği videoların yüzde 20'sinden fazlasının "AI slop" olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür içeriklerin yayınlandığı kanalların popülerliğinin, içeriklerinin "absürtlüğünden" kaynaklandığını değerlendiriyor.

The Guardian'ın bu yıl yayınladığı analize göre, YouTube'un en hızlı büyüyen kanallarının yaklaşık yüzde 10'u "AI slop" içerikler yayınlıyor.

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla internette hızla çoğalan düşük kaliteli ve sahte dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan "slop" kelimesini 2025'in sözcüğü seçmişti.