Yorgan İşçiliği Makinalar Karşısında Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Yorgan işçiliği, makineye yenik düştü

20 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son temsilcisi oldu, çıraksız çalışıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 40 yılı aşkın süredir yorgan diken esnaf, mesleğinin makinelerin eline geçmesiyle zor günler geçirirken çırak bulamadığı için tek çalışıyor.

Çıraksız 40 yılı aşkın süredir mesleğini sürdürürken çırak bulamadığı gibi gelen ve çalışmak isteyen insanların da meslek öğrenmek yerine parayı tercih ettiğini söyleyen Cengiz Gök; 20 metrekarelik atölyesinde yorgan dikimi yaparak geçimini sağlıyor. Yorgan dikimi işini bir zanaat olarak Gök, mesleğinin yeni nesillere aktarılması için çırak bulamama sorunu yaşıyor. İkinci çarşı üzerinde yorgancılık yapan Gök; mesleğinin işçilikten uzaklaştığını söyleyerek; "Ben mesleğime çırak olarak başladığım dönemlerde makineler etkin değildi. Şimdi el işçiliğinin yerini makineler aldı. Bu durumda bizlerin emeğinin azalmasına neden oldu. Makineler işçilikle yapılan iki yorgan yerine tek seferde en az 20 yorgan üretimi yapıyor" dedi. Mesleğe dönüş olduğunu fakat çırak bulamadığını açıklayan Gök; "İşe rağbet olsa da çalışacak çıkarak yok. Benim tahminim en fazla beş yıl kadar daha gider diye düşünüyorum. Mesleğin son temsilcisi de bizler kaldık" diye konuştu. Yeni neslin önceliğinin meslek yerine para olduğunu da ifade eden Gök; "Gençler önceliğini paraya veriyor ve bizler yine de çırak bulamıyoruz. Bizlerin mesleğe başladığı dönemlerde kalfaların yanında en az 2-3 çırak olurdu. Şimdi çıraklık yapacak kimseler yok. Öncelik parada olsa çırak sıkıntısı çekiyoruz. Yün işlemeciliğinin sağlıklı olduğunu ve ölmeyecek meslek grubunda olduğunu anlatıyor olsak da kimseye anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

El yapımı yorgan işçiliğinin geleneksel zanaatların yaşatılması açısından önemli olduğunu düşünen Gök, çırak yetişmemesi durumunda mesleğinin yok olacağını ifade ediyor.