Esnafın yolda bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Isparta'da bisikletiyle giderken yolda para düşüren Arda Altın, esnaf sayesinde kaybolan 1400 lirasına kavuştu. Esnaf Tuncay Acar, parayı topladıktan sonra sosyal medya aracılığıyla sahibini buldu.

ISPARTA'da esnafın yolda bulduğu 1400 lira sahibi bulunarak teslim edildi. Bisikletiyle giderken parayı düşüren Arda Altın, "Paket servisi verdikten sonra geri dönüyordum. Arka cebimdeydi para, düştüğünü sonradan fark ettim" dedi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 14.00 sıralarında bisikletiyle giden birinin yola para düşürdüğü fark edildi. Bulvar üzerindeki esnaftan Tuncay Acar, bölgeye gidip paraları topladı. Acar, 1400 lira olan parayı düşüren kişiyi bulmak için iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti, çevrede araştırma yaptı. Ancak Tuncay Acar, sonuç alamadı. Sanal medya sayfalarından paylaşım yapan Tuncay Acar, paranın sahibine ulaştı. Bir süre sonra paylaşımları gören Arda Altın, iletişime geçtiği Tuncay Acar ile buluştu. Arda Altın, kendisinin paket servis elemanı olduğunu belirterek, "Paket servisi verdikten sonra geri dönüyordum. Arka cebimdeydi para, düştüğünü sonradan fark ettim. Birkaç kere aradım, bulamadım. Sonra karakola gittim. Ustamla yerel sayfalarda gördük. Sonra aradım. Parayı aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
